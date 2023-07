El Bou Brufat de Santpedor guanya el 14è Festival d'Enceses del Bestiari de Catalunya

Cap de setmana d'alegria i emocions per l'agrupació santpedorenca, i és que després de saber, fa uns deis, que el seuhavia estat un dels cinc seleccionats per prendre part en el, aquest dissabte (1 de juliol) van proclamar-se, organitzat peli en el qual també hi van participar elde Solivelles, eldels Hostalets de Pierola, l'de Bonastre i lade Riells i Viabrea.Amb la voluntat d'al voltant delcatalà, el festival en qüestió demana a les cinc colles finalistes que presentin un total deseguint unes pautes concretes. Un cop realitzades, unformat per, el foc i la pirotècnia, anuncia el veredicte final, que en el cas d'aquest any, va somriure a la colla de; una colla que va efectuar tres actuacions "molt" que no s'entendrien sense la implicació de, cap de colla i president de l'entitat respectivament.Amb encara no cinc anys d'antiguitat, el Bou Brufat va ser, durant el, el protagonista de la imatgeria d'aquest poble bagenc. La seva primera aparició en societat va ser en el marc de les, una festivitat en la qual cada carrer organitzava activitats pròpies. En un d'ells se celebrava l'enramada del Bou Brufat, que tenia com a protagonista aquest personatge: un bou de foc que escopia. Per raons que es desconeixen, a partir del segle XX el Bou Brufat va desaparèixer. L'any, l'entitat encarregada d'organitzar elssantpedorencs, Bous de Foc, va decidiraquesta figura icònica, ideant-ne una de nova que, tot i ser de fibra de vidre, "té un disseny de reblons i colors que volen recrear l'estètica del primer que hi va haver, que era metàl·lic".Al reconeixement d'aquest dissabte s'hi suma el fet que justament aquest 2023, es commemoren elsde la colla Bous de Foc, documentada per part de l'historiador local. En aquest sentit, i amb la voluntat de celebrar l'efemèride, l'entitat està treballant per posar en marxa un, que serà "i que es podrà veure de formasense risc de rebre impacte de les guspires", avancen els artífexs de la proposta.