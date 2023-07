Les fortes pluges revifen la preocupació pel mal estat i «perillositat» del camí de la Torre Lluvià

"Nosaltres perquè només hi som a l'estiu, però pel que ens diuen els que viuen per aquí, l'd'accés a laés un problema sempre que".és una de les propietàries delde Manresa, un establiment musical que quan comença el bon temps trasllada la seva programació concertística al pati de la Torre Lluvià, a l'de la ciutat. Arran de lesque es van viure aquest passat dijous, però, ella i la seva parella -l'altre soci del negoci- van haver d'emetre unal l'Instagram informant que els concerts previstos per divendres, dissabte i diumenge sedegut a l'estat amb què es trobava elal recinte: "", aseguraven, alhora que emplaçaven l'Ajuntament a trobar una "" al problema. "Tenim concerts de dijous a diumenge fins a finals d'agost i no pot ser que n'haguem d'cada dos per tres per culpa d'això", lamenta Costa a NacióManresa.Però, què passa la resta de l'any? A qui afecten les tempestes que cauen a l'hivern, a la primavera i a la tardor? "Doncs a tots els veïns de la zona", lamenta, resident a, una masia ubicada a sis-cents metres de la Torre Lluvià. "Des de l'ampliació de l', quan plou amb certa intensitat, el camí d'accés a la Torre Lluvià i a les cases del voltant queda". Això és degut, argumenta, al fet que ara, l'únic riu que recull l'aigua de la pluja és el: "Quan van fer les obres de l'Eix, es van eliminar totes aquelles petites escorrenties que permetienen altres petits rierols".El resultat? "Cada cop que plou fort i sobtat,i l'aigua creua el camí de la Torre Lluvià". Però la cosa no s'acaba aquí: "Com que n'hi ha tanta, pot arribar a una altura dei tot", s'exclama Torras, que alerta del "" que hi ha que "la fortatombi i".A banda, continua, hi ha un altre ingredient queencara més el "mal estat" del camí, que és el delsde terra "continus" dels camps de la vora; uns despreniments que van començar arran de lesde la Torre Lluvià, l'any 2015: "Els encarregats de dur-les a terme van ordenar ensorrar la paret seca de la banda sud-est del vial perquè que hi poguessin passar camions", relata el de Cal Cuques. Aquesta decisió, assenyala, "és", perquè "el més lògic hauria estat fer-los anar pel mig del camp de davant de la Torre, en aquell moment en guaret".Sigui com sigui, el més urgent ara mateix és "que l'en trobar una solució" al problema de ladel camí en qüestió quan plou: "Fins ara hem estat els mateixos residents que ho hem anat trampejant, sempre amb els nostres mitjans. Però tenint en compte que es tracta d'uni que és l'a la Torre Lluvià, creiem que ha de ser l'qui n'agafi les regnes juntament amb l', que hauria d'indicar que es tracta d'una zona amb", conclou Torras.