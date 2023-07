UManresa aporta expertesa en lideratge directiu al Congrés Nacional d'Hospitals privats de Mèxic

El IIha comptat amb la participació com a ponents de, director general de la Fundació Universitària del Bages, i, director d'Innovació i Desenvolupament de la Unió Consorci Formació (UCF). Hi van parlar sobre Lideratge i Competències Directives en la Innovació i la Transformació del Sector Salut.L'esdeveniment es va celebrar el 23 i 24 de juny asota el títol El futur del sistema de salut a Mèxic. Buscant solucions junts. Diferents, entre els que es comptaven Martínez i Dalmau, van compartir reflexions i propostes per millorar el sector de la salut al país centreamericà amb els més de 1.200 professionals de diferents institucions sanitàries que s'hi van reunir.El Congrés va comptar amb una trobada prèvia, el dia anterior, durant la qual es van dur a terme diferents tallers, un dels quals estava dedicat a l'eina gamificada per a la formació de directius,. Va anar a càrrec, també, de Valentí Martínez i Òscar Dalmau, creadors d'aquest joc formatiu. Hi van assistir una cinquantena de directius de diferents hospitals mexicans.El Campus Manresa de lahan iniciat una línia de col·laboració per dur a terme diferents accions de formació i consultoria en l'àmbit de la gestió hospitalària a l'Amèrica Llatina. En el marc d'aquest acord, ja han dut a terme diferents tallers de formació per a directius del sector salut amb l'ús de Management Colors a diferents països d'aquesta àrea geogràfica. La participació en el congrés d'hospitals privats de Mèxic també s'emmarca en aquesta línia de treball conjunt entre la Universitat i les patronals hospitalàries de Catalunya.