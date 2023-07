​Montserrat Montañés, de l'Avinent, es proclama campiona d'Espanya sub23 de llançament de martell

L'està d'enhorabona. A l'espera de les proves que encara queden per disputar en el marc del, l'entitat manresana ja pot dir que, com a mínim, tornarà a casa amb unEs tracta del que s'ha penjat la llançadoraque, firmant uns excel·lents, no només ha aconseguit imposar-se a la competició sinó que, a més, ha batut el rècord absolut de l'entitat; un rècord que ella mateixa ostentava i que es trobava als 58,08 metres.A banda de Montañés, en el campionat d'Espanya sub23 -que s'està celebrant aquest cap de setmana a l'estadi Natàlia Rodríguez de Tarragona- també hi han pres part les atletes de l'Avinent Meritxell Tarragó i Anna Cabrera, que s'han quedat a les portes de la classificació final. La perxista Nerea Pérez completa la convocatòria manresana, i no serà fins aquest vespre que se sabrà la seva posició definitiva.