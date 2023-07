Una fuita d'aigua inunda la carretera de Cardona

Unaha inundat, en pocs minuts, lade Manresa des del número 2 fins al 64. També s'han vist afectats, però, el carrer, eli el carrer deldel número 84 al 104.Els fets han ocorregut a un quart de deu d'aquest matí de diumenge i per culpa de la potència de la desbandada hidràulica, part de la vorera que es trobava al damunt de la fuita,i l'aigua ha començat a emanar a l'alçada d'on hi ha l'Espai de l'Obra Social La Caixa.A causa de l'incident,a la zona. En aquests moments, Aigües de Manresa està treballant en l'avaria que ha provocat, de retruc, que també s'hagi hagut de tallar l'aigua.A hores d'ara hi ha més dei, segons ha informat a través d'un comunicat l'entitat de gestió, continuaran en la mateixa situació fins a les 17:00 de la tarda, hora en què està previst que es restableixi el servei.