El Club del Joc del CAE tanca la 20a temporada de les Nits de Joc en què ha fet 36 sessions

Eldelva tancar el passat dijous la 20a temporada de lesque s'han produït tots els dijous, des del mes d'octubre, a la cafeteria – restaurant El Graner. En total s'han fet 36 sessions, incloent-hi eli un torneig del joc. La participació mitjana ha estat superior a les 20 persones a cada sessió.Les Nits de Joc són un espai setmanal de trobada per a les persones apassionades pelso per a aquelles que en volen descobrir de nous. Els membres del Club del Joc són els responsables de preparar i dinamitzar aquestes sessions, oferint unade jocs de taula -de cartes, abstractes, d'habilitat, d'estratègia, etc.- del fons lúdic del CAE i ensenyant els jocs a aquelles persones que els desconeixen. La participació en les Nits de Joc és gratuïta i no requereix inscripció prèvia.Enguany s'ha arribat a la 20a edició de les Nits de Joc, una programació d'activitats lúdiques de format setmanali de la qual s'han fet gairebé 700 sessions. En tots aquests anys, les Nits de Joc s'han dut a terme a la Taverna dels Predicadors, al bar-restaurant Els Carlins, a La Peixera i aquests darrers anys al Cafè del Taller, l'actual Graner.Des del Club del Joc es tornaran a programar activitats de joc del 29 d'agost al 2 de setembre dins del programa de la