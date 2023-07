Una setantena de campusins s'apunten al Campus Gospel de Rajadell

Professors de gran nivell

Aquest divendres elha tancat les inscripcions per als campusins, les persones aficionades a laque participaran en els tallers del festival a partir de divendres de la setmana vinent. El certamen, que converteix el nucli deen la capital catalana del gospel durant un cap de setmana, compta amb una setantena de campusins vinguts d'arreu del país, però també de l'Estat espanyol.El principal atractiu per a totes les persones inscrites al 17è Campus Gospel de Rajadell serà l'oportunitat de protagonitzar eldel festival, diumenge de la setmana vinent a la tarda. Per primera vegada elspodran pujar a l'escenari i experimentar les sensacions dels músics professionals. Per això, l'organització del festival ha facilitat a totes les persones inscrites les cançons mítiques de l'àlbum Amazing Grace, la gravació d', que es va convertir en el disc més venut de la història del gospel.Durant tot el cap de setmana els campusins participaran en els tallers per aprendre les tècniques de la música gospel a través del programaen què intervindran, entre d'altres figures reconegudes. El treball fet al festival i tota la feina prèvia en què disposen de les lletres, àudios i partitures d'Aretha Franklin els permetran preparar l'actuació final del festival a la plaça de l'Església de Rajadell.El Campus Gospel de Rajadell programarà, des de divendres i fins diumenge de la setmana vinent, els concerts del grup suec(7 de juliol a les 22.00 hores), la fusió(8 de juliol a les 22.00 hores) i l'actuació final (9 de juliol a les 19.30 hores) delsi de l', que comptaran amb les veus de Didier Likeing i Theresa Kis, i el protagonisme per als campusins.Lesper als tres concerts ja es poden comprar a través de la pàgina web del Campus en què s'ofereix un abonament per un preu de 36 euros o bé adquirir l'entrada per a cada espectacle (15 euros). Les entrades també es podran adquirir el mateix dia de cada concert en què les guixetes obriran mitja hora abans de cada actuació.