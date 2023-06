Set atletes de l'Avinent Manresa participaran en el Campionat d'Espanya sub23

Una nodrida representació d'atletes de l'serà present en ela l'aire lliure que es viurà aquest proper cap de setmana a Tarragona.Set atletes del club manresà hi prendran part amb l'objectiu d'assolir el millor resultat esportiu possible. Les previsions situen les possibilitats manresanes en una medalla i varies posicions de finalista. L'opció de medalla passa per l'actuació de la llançadoraen la final del concurs de martell, on sortirà com a principal favorita a penjar-se l'or en l'especialitat.Les opcions de finalista es concentren en el tanquista, que és 6è en el rànquing dels 110 metres tanques; la saltadora, 7a en el rànquing en el concurs de perxa; la migfondistaen els 1500 metres llisos, 8a del rànquing, i la quatrecentista, 11a del rànquing en els 400 metres llisos.També hi participaran la velocistaen els 100 metres llisos i la tanquistaen els 100 metres tanques.