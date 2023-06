La C-55 estarà tallada set hores a Manresa per la instal·lació de la passera metàl·lica per a vianants

Passarel·la per a la mobilitat descarbonitzada

Prolongació de la vorera del carrer Alvar Aalto

Les obres que el Departament de Territori està executant per a laper asobre laal seu pas percomportaran afectacions al trànsit la nit de dilluns, 3 a dimarts, 4 de juliol. Els treballs d'instal·lació de l'estructura metàl·lica sobre els pilars de la nova estructura, paral·lela al pont sobre la C-55 de la carretera, requerirà el tall al trànsit de la C-55 en tots dos sentits, entre la sortida Manresa - Els Trullols (direcció Barcelona) i la sortida Manresa -(direcció Berga - Solsona).La carretera quedarà tancada al trànsit entre les 22 hores i les 5 hores, si bé a partir de les 21 hores es podrà produir alguna afectació per lesde reduccions de carril i desviaments de la circulació. Durant el tall, elsestaran senyalitzats.Els vehicles que circulin cap a Barcelona es desviaran a laper continuar pel carrer d'Alvar Aalto i la carretera del Pont de Vilomara per incorporar-se de nou a la C-55 direcció Barcelona.Els vehicles que circulin cap a Berga - Solsona es desviaran a laper continuar per la carretera Pont de Vilomara, carrer Narcís Monturiol, la carretera BV-1225 (direcció centre ciutat) i s'habilitarà un accés provisional a la C-55 en direcció a Berga - Solsona.D'altra banda, també es tancarà a la circulació el pas de la carretera BV-1225 per sobre de la C-55. En conseqüència, els vehicles que es dirigeixin al polígon industrial de Bufalvent o al municipi delhi hauran d'accedir des de la C-55 en direcció Berga - Solsona i seguir els itineraris indicats des de la sortida Manresa - Bufalvent.Elté en execució des del març les obres per a construir una passarel·la per a vianants i ciclistes sobre la C-55 que unirà el barri de. Aquesta actuació permet afavorir la mobilitat descarbonitzada i activa, en facilitar el pas de vianants i ciclistes en condicions de seguretat. L'obra, finançada com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de Covid-19 mitjançat el Programa Operatiu FEDER 2014-2020, compta amb un pressupost de 650.000 euros i finalitzarà durant aquesta tardor.L'estructura tindrà prop de 50 metres de longitud i 3 d'amplada i s'està construintal pont de la carretera BV-1225 sobre la C-55. La nova passera per a vianants i ciclistes connectarà amb el camí existent que transcorre paral·lel al traçat de la BV-1225 i formarà part de la xarxa pedalable entre Manresa i el Pont de Vilomara.Tal com ja es va anunciar, l'Ajuntament de Manresa complementarà aquesta actuació amb la prolongació de la vorera del carrer Alvar Aalto per tal de connectar-la amb la nova passarel·la. El pressupost municipal d'aquest 2023 ja contempla una partida per aquests treballs de 285.000 euros. La voluntat és coordinar les dues obres. Així, la prolongació de las'iniciarà un cop s'hagi instal·lat la nova passera.