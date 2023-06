Ferida greu una mossa d'esquadra en la persecució d'un cotxe que fugia de la policia

Una agent delsha resultatdesprés de ser atropellada per un cotxe al polígon delsde, a l'alçada d'on hi ha el local d'oci(Caietà Mensa, 4). Tot plegat, arran de laque ha començat a primera hora del migdia al. En aquell moment, agents delsestaven duent a terme unrutinari i han aturat el vehicle en qüestió, conduït per un home. Un cop li han indicat que s'apartés i aparqués, l'individu ha accelerat i ha, direcció Manresa.Després d'alertar la resta d'unitats policials del que acabava de passar, ha començat una persecució pels afores de la ciutat que ha tingut la primera víctima als Trullols. Es tracta d'una mossa d'esquadra que havia aparcat el cotxe policial de través per barrar el pas al; una tècnica, però, que no ha acabat reeixint, ja que el conductor, lluny d'aturar-se, ha seguit circulant,l'agent i un fanal que hi havia en un dels laterals de la carretera.Després d'aquest primer incident, el delinqüent ha entrat dins de Manresa i, després de recórrer uns quants carrers, ha entrat al Sant Blai en, fet que ha provocat que, deixant(en aquest cas, de caràcter menys greu). Ha estat en aquell emplaçament on els Mossos d'Esquadra han pogutl'individu, que a banda d'atribuir-se-li, també se li han imputat dos delictes de, ja que ni el cotxe que conduïa anava a nom seu, ni la matrícula que duia era legal.