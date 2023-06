​Devin Robinson es queda al Baxi Manresa

Elsegueix apostant per lade part de les peces que van ser importants en el gran tram final de la temporada passada. Després de lligar el pivot Martinas Geben i el tècnic Pedro Martínez , ara arriba el torn d'un delsdels darrers mesos al. Es tracta de l'ala-pivot nord-americà Devin Robinson, que durant el temps que fa que és al club, "ha demostrat ser un jugador", asseguren des del, que li atribueixen gran part dels mèrits d'haver acabat bé la temporada. Així mateix, destaquen que la seva arribada "va aportartant a l'equip com entre els aficionats del Nou Congost".Robinson, de 28 anys, va aterrar a la capital del Bages el passat mes de desembre per reforçar l'equip en un, sobretot en el. Es va adaptar ràpidament als seus companys, i en els partits que va jugar a les ordres de Pedro Martínez va fer unes mitjanes de