Ja s'han venut més de 2.700 entrades del musical «Grease», que visitarà el Kursaal al novembre

Encara no fa dos mesos que es van posar a la venda les entrades del musical Grease deli ja s'han superat les 2.700 entrades venudes, que representen més del 50% de l'aforament de les set funcions programades entre els dies 9 i 12 de novembre a la sala gran del teatre Kursaal deAquest és el segon gran musical que arribarà al teatre Kursaal després de la pandèmia i de l'excel·lent acollida de, que es va poder veure a la sala gran aquest gener passat en sis funcions.Grease, el musical és un delsdel gènere musical, i probablement un dels més coneguts i estimats pel gran públic. Sota la seva aparença lleugera i superficial, Grease tracta temes socials conflictius, com l'o la, a banda de l'amor, l'amistat, la rebel·lió adolescent o el descobriment de la sexualitat.Lesper veure Grease al Kursaal de Manresa es poden comprar a taquilles i per internet