El CFP busca empreses per acollir en pràctiques els seus alumnes

Elbusca empreses industrials del territori per acollir en pràctiques els alumnes delsque finalitzaran properament. Es tracta de cursos de l'àmbit de la mecanització per. Les estades de pràctiques en empreses tenen una durada que oscil·la entre les 40 i les 80 hores segons el curs i poden iniciar-se en el moment en què l'empresa i l'alumne considerin més adient.Lesno tenen cap cost per a l'empresa i, en canvi, suposen l'oportunitat per conèixer unen un sector amb una. Els alumnes d'aquests cursos sóni, per tant, amb disponibilitat per incorporar-se a un lloc de treball quan sigui necessari.Tant el contingut dels cursos com la tipologia de la formació que s'ofereix al CFP es dissenya tenint en compte les necessitats reals de les empreses del territori. Per aquest motiu, es tracta d'una formació pensada per millorar les possibilitats dede persones que es troben en situació d'atur i, d'altra banda, vol contribuir ade les empreses posant a la seva disposició professionals qualificats.Les empreses que estiguin interessades en acollir alumnes en pràctiques cal que es posin en contacte amb el CFP a cfp@cfp.cat o bé al telèfon 93 875 72 79.Properament, el Centre de Formació Pràctica donarà a conèixer l'que oferirà a partir del mes de setembre, de cara al curs 2023-2024.