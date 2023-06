Cardona aprova el cartipàs municipal per al mandat 2023-2027

Àrea 1: Comunicació i Relacions Institucionals i Projectes Estratègics

Àrea 2: Drets Socials i Atenció a les persones

Àrea 3: Desenvolupament local i Territori

Àrea 4: Millora urbana, Sostenibilitat i Seguretat ciutadana

Àrea 5: Hisenda, Serveis generals i Govern obert

El nou mandat 2023-2027 comença a caminar aamb la delegació de competències i atribucions als regidors del nou consistori fruit de lesdel passat 28 de maig. L'organització municipal per aquests pròxims quatre anys s'ha elaborat a partir deque integraran, de forma coordinada, les diverses regidories que composen l'equip de govern municipal:D'aquesta manera, les regidories queden repartides de la següent manera:(Alcaldia-Presidència), portarà Comunicació i Relacions Institucionals i Projectes estratègics;(1a Tinent d'Alcaldia), Drets Socials i Salut, Economia i Hisenda, Seguretat Ciutadana i Atenció ciutadana, Transparència i Recursos Humans;(2n Tinent d'Alcaldia), Via Pública i Manteniment, Món Rural i Pagesia, Protecció Civil i La Coromina;(3a Tinent d'Alcaldia), Urbanisme, Habitatge i Rehabilitació, Esports i Joventut i Festes;, Empresa i ocupació, Turisme i comerç, Cultura i Memòria històrica, i, Educació, Medi Ambient, Igualtat, feminismes i LGTB, Participació Ciutadana i Cooperació.Pel que fa a les, les tinents d'alcaldia, Lluïsa Aliste i Helena Arnaste tindran una retribució corresponent a una dedicació exclusiva de 38.850,00 euros bruts anuals. Per altra banda, els regidors Salvador Campos i Maria Camps tindran una retribució corresponent a una dedicació del 20% i 30% respectivament, amb un sou brut anual de 7.770 euros i 11.655 euros. La resta de regidors rebran indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats, bàsicament per l'assistència a la Junta de govern i als plens.El ple va fixar aquestesen la quantitat de 200 euros per assistència a les juntes de govern i 130 euros, 150 euros en el cas dels portaveus, per cada assistència als plens municipals, que se celebren un dijous cada dos mesos de forma ordinària.L'alcalde, Ferran Estruch,de l'Ajuntament i també ha renunciat a les indemnitzacions que es preveuen per assistència, tal i com ja va fer fa dos anys quan va adquirir la condició de diputat del Parlament de Catalunya.