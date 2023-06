Els Bombers reben una seixantena d'avisos per la tempesta, la gran majoria al Bages

Elshan rebut 60 avisos per serveis relacionats amb la tempesta que ha caigut aquesta tarda de dijous a diferents punts de Catalunya, principalment a les comarques de la. La gran majoria dels serveis han estat al Bages, principalment inundacions en locals i habitatges. També hi ha hagut crescudes sobtades de rieres, cap amb conseqüències greus, tot i que en alguns indrets han arrossegat algun vehicle sense persones a dins. El telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades fins a les vuit del vespre, també la majoria del. Aquesta comarca ha registrat intensitats de pluja destacades com la deon s'han recollit 125,9 litres per metre quadrat.La incidència més remarcable atesa pels Bombers ha estat un servei a les quatre de la tarda a Sant Vicenç de Castellet. Una persona indicava que una riuada s'enduia un cotxe i no descartava que hi hagués algú a dins. Els Bombers han confirmat que el vehicle havia baixat riu avall empès per la riuada i que era buit.L'(ACA) ha explicat que les pluges "intenses i estàtiques" a la zona del Bages i els Vallesos han fet incrementar el cabal dels rius. El Llobregat, a, ha arribat a baixar amb un cabal de 113 metres cúbics per segon.ha decidit mantenir activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya () després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi predit pluges intenses encara les properes hores i de matinada a qualsevol punt del territori. De cara a la tarda de divendres, les precipitacions s'esperen sobretot al quadrant nord-est.Aquest dijous, les pluges més intenses i acompanyades de(fort vent, calamarsa,...) han afectat sobretot les comarques de la Catalunya Central, el Vallès Occidental, el Maresme i també les comarques del Pirineu i Prepirineu.En alguns indrets, com al, la pedra ha deixat infraestructures com la C-13, entre Pobla de Segur i Gerri de la Sal, cobertes d'una capa blanca com si hagués nevat.Encara en l'àmbit viari, aquesta tarda s'ha hagut de tallar el transit a la C-55 aper les fortes pluges. La via s'ha reobert cap a les sis de la tarda.En aquests moments només es manté tallada la C-37 a Sant Salvador de Guardiola en els dos sentits per despreniments. Es desvia el trànsit per la C-37z.