El Baxi Manresa tampoc no jugarà l'Eurocup

Els pronòstics s'han complert i elha quedat també fora de l'. Els bagencs ja ho tenien difícil tenint en compte que eli eltambé havien demanat poder jugar el torneig i havien quedat millor classificats a la. Però finalment, cap d'aquests equips no ha estat convidat. L'organització ha escollit elsi els històrics. De la l'repetiran de l'any passat el, vigent campió, i el. Aquesta mateixa setmana, els bagencs ja van quedar fora de la Basketball Champions League El Baxi Manresa tampoc no jugarà la, segona competició de l'organització continental, tal com volia segons va anunciar dies enrere el director esportiuen una entrevista al diari Regió7.