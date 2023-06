Arrenca una nova edició de les Aules Obertes d'Estudi per donar suport educatiu als joves a l'estiu

AV Barri Antic. Plaça Puigmercadal escala exterior, 1

AV Cal Gravat. Plaça Cal Gravat, 2

AV Passeig i Rodalies. Carrer Circumval·lació, 11-13

AV Vic-Remei. Carrer Verge de l'Alba, 5-7. Edifici Casa Caritat

AV Xup. Sala d'activitats

AV Escodines. Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu, 50

AV Carretera Santpedor. Carretera de Santpedor 188-192

AV Sagrada Família. Carrer Penedès, s/n

AV Sant Pau. Carrer Cardener, 12-14

AV Plaça Catalunya, Centre Cívic Selves i Carner. Carrer Bernat Oller, 14-15

AV La Balconada, Passeig Sant Jordi, s/n

Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Font dels Capellans, 13.

AV Valldaura. Carrer Àusias March, 10.

Per tercer any consecutiu, i en resposta a la bona acollida de l'activitat l'estiu passat,ha tornat a posar en marxa l'activitat, una iniciativa que té l'objectiu de donar suport i fer acompanyament escolar a infants i joves de 5è de Primària a 4t d'ESO. El projecte és gratuït, està impulsat pel(PEE) en col·laboració de la(FAVM), i s'emmarca dins el(PMOE) de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Manresa.Aquest projecte es va iniciar fa dos estius, el primer es va desenvolupar a noude la ciutat, aconseguint una bona acollida. Per aquest motiu s'han incrementat els espais des d'aleshores, aquest estiu l'activitat es desenvolupa en tretze espais diferents de la ciutat per facilitar l'accés i la proximitat respecte del domicili, el nombre de grups serà de catorze, doncs un dels espais acollirà dos grups.L'activitat ha arrencat aquesta setmana i es desenvoluparà fins al 12 de juliol, de 10 h a 12.30 h, cada matí. L'accés és lliure en aquest horari i no cal fer inscripció prèvia. No cal anar-hi cada dia ni tota l'estona. L'alumnat ha de portar el material d'estudi, lectura o deures d'estiu. L'aforament és limitat.Hi ha unper tal d'assistir i acompanyar a tots els infants i joves que vulguin participar lliurement en aquesta activitat. Es fa un registre d'entrada i sortida dels participants tenint en compte l'aforament de cada aula.Els espais veïnals que han obert les portes per aquest projecte són els següents: