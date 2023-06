Súria commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+ amb un taller al Casal de Joves

L's'ha adherit simbòlicament al, que es commemora aquest dimecres 28 de juny, amb la col·locació de laen la façana principal de la Casa de la Vila. Dins de les activitats vinculades amb aquesta celebració, elha acollit aquesta setmana un taller per laEl taller va tenir lloc dilluns 26 de juny, organitzat pel Casal de Joves, el(SAI) LGTBI de Manresa i Bages, l'Ajuntament de Súria i el Consell Comarcal del Bages. El seu objectiu era oferir dinàmiques i materials per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La sessió va anar a càrrec de, del SAI LGTBI de Manresa i Bages.Enguany, la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+ vol ressaltar l'per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI.L'Ajuntament de Súria forma part de la, una iniciativa d'àmbit català per impulsar polítiques que fomentin el respecte i el reconeixements de les diverses orientacions afectives i sexuals.