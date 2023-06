Els advocats del Bages es concentren per aturar el «deteriorament» de la Justícia

El(ICAM) dona suport a les convocatòries de l'advocacia de tot el país i aquest dimecres, elss'handavant delsper reclamar un pacte d'Estat que permeti crear "un servei públic, efectiu i de qualitat, atès el deteriorament estructural de la Justícia".Durant la concentració s'ha fet públic el manifest de reivindicació per a la millora de la justícia, que recull les qüestions que es consideren bàsiques per a la seva transformació, com la, amb la creació de mecanismes reals deentre les institucions i administracions amb competències en matèria de justícia, assegurant ladels professionals que hi intervenen, així com de la ciutadania; la dotació de, per abordar totes les reformes estructurals que l'Administració de Justícia necessita en; l'accés universal, per tal de garantir l'accessibilitat a lade la ciutadania que no té recursos econòmics, amb un servei de qualitat, prestat per professionals formats, als que se'ls garanteixi una compensació digna per les actuacions efectuades, mantenint la; l'execució de resolucions, amb la millora de l'execució de les resolucions judicials en tots els ordres jurisdiccionals; lade tots els professionals que intervenen al servei públic de justícia; la, amb l'aprovació de la llei orgànica del dret de defensa, i la solució de diferències, amb l'impuls de mecanismes adequats de, com la mediació intrajudicial, les conformitats o els arbitratges, fomentant així la cultura de l'acord.