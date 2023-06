El Centre de Recuperació d'Aparells tanca la primera temporada amb 150kg d'aparells recuperats

Eltanca la seva primera temporada amb més d'un centenar de participants i havent, fet que comporta 152,6 kg de RAEE estalviats.El Centre de Recuperació d'Aparells és l'espai de trobada on tothom qui ho vulgui poto participar a les diferents activitats del projecte. Obre els dimecres a la tarda amb voluntaris que ajuden i animen a reparar els aparells espatllats que porten les persones participants.El centre, que tornarà a obrir les portes alpassades les vacances, va començar la seva activitat el passat maig amb unai davant l'èxit de participació, va allargar dues setmanes més del previst abans de fer la parada de vacances d'estiu. Han estat un total de 9 sessions.Està situat al, 6, de Manresa. Si vols estar informat de les diferents activitats que s'hi fan escriu un missatge al 722 35 54 35 i apunta't a la llista de difusió.Llums a l'ombra és un projecte intercooperatiu de les cooperatives manresanesque proposa la creació de llums de Nadal per a carrers comercials a través de la recuperació d'aparells, la intervenció amb col·lectius diversos i amb l'objectiu de generar consciència sobre temes d'. Durant la tardor engegarà el Taller obert per crear nous llums de Nadal. El CRA és una activitat clau i de compromís local del projecte.