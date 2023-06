ERC nega que l'Ajuntament de Sant Fruitós tingui cap problema econòmic

ha emès un comunicat per desmentir l'actual alcalde,, que a Ona Bages va assegurar que s'ha trobat un Ajuntament amb "mala situació econòmica" i amb "manca de liquiditat". ERC, que va tenir l'alcaldia de l'Ajuntament els últims tres anys del darrer mandat, assegura que va deixar el govern municipal amb una"molt similar" a la que s'havia trobat després de la moció de censura.Els republicans consideren "escandalós" que l'alcalde faci aquestes declaracions "perquè quan ERC va deixar el govern municipal, la, sense cap problema per afrontar totes les sevesi tenia prou efectiu per pagar tot el que havia contractat". ERC considera "indigne" d'un alcalde desprestigiar el consistori que presideix "en un tema tan delicat com és la liquiditat econòmica municipal". Posen èmfasi que dir que l'Ajuntament té poca liquiditat, "i podria fer pensar que té dificultats per pagar les seves factures o les seves despeses immediates", la qual cosa és "". Els representants de l'anterior govern destaquen que "totes les contractacions i licitacions realitzades a l'Ajuntament estaven cobertes per partides pressupostàries específiques ja reservades".Recorda que la liquidació del pressupost de l'any 2022 reflectia un, un endeutament baix i el més rellevant, unde quasi 1,5 milions d'euros (1.486.000 euros). A més, recentment s'ha rebut unade 450.000 euros per a les obres del casal d'entitats, "la qual cosa allibera del pressupost aquesta mateixa quantitat, que es podrà destinar a noves inversions". Els republicans es pregunten com davant d'un Ajuntament amb tota la despesa contractada ja coberta i la disponibilitat de 1.936.000 euros, "es pot dir que no té liquiditat"?Davant d'aquest fet, l'anterior govern especula que la queixa de Batanés és pel fet "que no ha trobat diners municipals sense partida assignada per poder-los, o que els diners disponibles no es poden destinar adels regidors que formen el govern municipal".El nou govern "ha de deixar de lamentar-se sense fonament i concentrar-se en les tasques útils per aconseguir el bé comú", exposa el comunicat. Ara toca treballar per millorar Sant Fruitós de Bages. Per això, demanen al govern municipal de Gent fent Poble que "i faci més bona gestió".