Ampans tanca el Caprabo del carrer Barcelona després de sis anys

Latancarà aquest divendres el seu supermercat Caprabo del carrer Barcelona després de sis anys de funcionament . Des de la Fundació s'ha explicat que continuen apostant pel projecte de distribució alimentària com a eina d', però el fluix rendiment del comerç del carrer Barcelona els porta a prendre aquesta decisió.La Fundació reforçarà els seus esforços en el Caprabo del, on es pot oferir una selecció molt més àmplia de productes, mentre busquen altres ubicacions per instaurar-ne de nous.Eldel supermercat que tanca continuarà formant part d'Ampans en altresde la Fundació, algun dels quals al mateix supermercat del carrer Pompeu Fabra. Des d'Ampans asseguren que mantenen l'aposta pionera per la inclusió laboral a trtavés del sector de lai la visibilitat i normalització que dona un projecte com aquest a la societat. Recorden que l'atenció al client és una feina que, a més de generar oportunitats d'inclusió laboral,. Per aquest motiu, continua explorant nous projectes comercials en aquest sector, que esperen poder posar en marxa en breu.