El Baxi Manresa confirma la continuïtat de Pedro Martínez

Elsegueix amb la planificació de la temporada 2023-24 i aquest dimecres ha fet un nou pas per assentar el seu projecte. El club bagenc ha confirmat queseguirà sent el tècnic de l'equip la propera temporada i complirà així l'any que tenia signat. Aquesta notícia arriba un dia després de la renovació del pivot Martinas Geben Martínez complirà cinc temporades consecutives a la banqueta del Baxi Manresa en aquesta tercera etapa. Comptant les dues anteriors, en sumarà deu i es reafirma com a l'. Actualment, n'acumula 392. També es tracta delamb un total de 982. Per tant, el curs vinent hauria d'arribar al mil·lenari.Una de les tasques que té ara mateix Martínez és trobar un nou integrant per al seu cos tècnic després de la marxa de Salva Camps a Girona