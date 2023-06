Oberta l'exposició «Catalunya, un país d'enginy i innovació» al Museu de l'Aigua i el Tèxtil

Eldeva obrir dimarts l'exposició Catalunya, un país d'enginy i innovació, una mostra que pretén descobrir trentad'inventors i científics catalans.L'obertura de l'exposició va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Manresa,; del director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC),; la regidora de Cultura i Llengua,; el regidor d'Indústria, Turisme i Coneixement,, i el director del Museu de l'Aigua i el Tèxtil,, entre altres convidats.Catalunya ha estat bressol de nombroses aportacions d'en els camps de la ciència i la tecnologia. Aquestes han vingut de la mà dels seus creadors, inventors i científics catalans que amb el seu enginy han revolucionat alguns dels àmbits comL'exposició es divideix en dos àmbits que representen dues grans etapes històriques: d'una banda, es recullen les aportacions científiques i tecnològiques fetes des de l'fins a la revolució industrial, i de l'altra, els avenços, descobriments, estudis i invents que s'han esdevingut des de lafins als nostres dies.Entre les aportacions científiques i tècniques presentades a la mostra hi ha invents com l'(últim quart del segle X),(s. XVI), el(finals del segle XVI), la(finals del segle XVIII), el(1791), el(1859), el(1890) o el(1917). També s'hi presenten descobertes científiques com les del metge, el químic, el matemàtico el bioquímicLa missió del(mNACTEC) i del seu sistema territorial, del qual forma part el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT), és la de difondre i promocionar el coneixement de lai, a la vegada, conservar, estudiar i mostrar la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, molt especialment, la seva implicació i incidència social.L'exposició, amb, està organitzada pel mNACTEC, el Sistema Territorial del mNACTEC i el Parc de la Séquia. Es podrà visitar fins al 4 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 14 h.