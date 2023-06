Detenen un conductor a la C-15 a Rajadell per circular begut en direcció contrària

Agents delsde l'Àrea Regional de Trànsit de Manresa van detenir la matinada de diumenge un home, de 35 anys, com a presumpte autor decontra la seguretat viària i un delicte de falsedat documental.A 2/4 d'1 de la matinada del passat diumenge es va rebre l'avís que un cotxe circulava en, la C-25, al punt quilomètric 125, al terme municipal de. Un testimoni va alertar que, com a mínim, tres vehicles que circulaven correctament es van haver d'apartar per no col·lidir amb el vehicle infractor.Ràpidament, els Mossos es van desplaçar fins al lloc i van poder aturar el vehicle, amb un únic ocupant, quanper la calçada en sentit Girona.Els agents van detectar que el conductor mostrava signes evidents de trobar-se. En el moment d'efectuar la prova d'alcoholèmia,. A més, es va identificar amb unDavant d'aquests fets, se’l va detenir per conduir sota la, per la negativa a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, per conduir un vehicle de motor de manera temerària en sentit contrari i per un delicte deA més, també se'l va denunciar administrativament per conduir un vehicle de motor sense permís en vigor a Espanya,El detingut va passar el mateix diumenge a disposició delen funcions de guàrdia de Manresa.