El menjador comunitari de l'Ateneu Popular La Séquia, adjudicatari del projecte Lliures d'acció social

La Xarxa de Suport Mutu de Manresa, el primer Lliures de la comarca

11 de juliol, un dia per conèixer i celebrar els projectes

El menjador comunitari de l'deha estat un dels projectes adjudicataris de la convocatòria d'enguany del projecte, un projecte impulsat per, les(ECAS) iDe lesrebudes han estat sis les que, durant un any, rebran el suport del projecte Lliures, un suport que va més enllà del merament econòmic. Al projecte seleccionat de Manresa s'hi destinaranamb l'objectiu de crear un espai per "cobrir lesde la població en situació de vulnerabilitat, des de l'acció col·lectiva i l'autoorganització com a alternativa a l'assistencialisme".Les altres cinc propostes guanyadores són, de la cooperativa, un casal per teixir vincles comunitaris a Tremp;, de la, una cuina i un menjador comunitari al barri del Poblenou de Barcelona;, de l', un punt mòbil d'assessorament laboral per als temporers agrícoles de Ponent que recorrerà les comarques del Segrià, la Noguera i l'Urgell;, de les associacions, una mentoria social per acompanyar joves extutelats de les Terres de l'Ebre en el seu pas a la vida adulta, i la nova col·lecció de roba sostenible de, la cooperativa sorgida de l'autoorganització del col·lectiu de manters de Barcelona.Els comitès organitzatius del Lliures, formats per professionals del sector social, molts d'ells representants de les tres entitats impulsores del projecte, han estat els encarregats de vetllar pela les bases i de distribuir el total de 120.000 euros aportats per la base social de Lliures.De la cinquantena de propostes rebudes en aquesta edició, se'n desprèn unper cobrir les necessitats més bàsiques i, alhora, una tendència aper abordar-les des d'enfocaments comunitaris que impliquin les persones afectades des de l'autoorganització, l'arrelament i l'enxarxament territorial, el suport mutu i la participació.No és la primera vegada que un projecte del Bages és adjudicatari del Lliures. En l'edició de l'any 2020, lade Manresa va ser una de les guanyadores del Lliures, un projecte que va néixer amb la crisi social i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus i que tenia l'objectiu de coordinar i organitzar diversos grups de suport social als barris.A la convocatòria de l'any 2021 s'hi van presentar tres projectes del Bages, tot i que cap d'ells en fou adjudicatari. Per una banda, lava presentar un projecte que donava cobertura a les necessitats bàsiques i promocionava l'autonomia de persones vulnerables; lava presentar un projecte d'ajuts econòmics per garantir la salut bucodental de persones en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les Escodines va presentar un projecte d'El proper dimarts 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a l'espai cultural cooperatiudel barri de Sants de, se celebrarà un acte on els projectes del Lliures explicaran en detall les accions que desenvoluparan. A l'acte també hi assistiran representants de les tres entitats impulsores del projecte. Conduirà l'acte, periodista de La Directa.L'ocasió permetrà, també, conèixer l'activitat dels projectes d'edicions anteriors i comprar els seus productes, picar alguna cosa que prepararà, el restaurant cooperatiu de l'espai, i passar una bona estona amb humor i música: un monòleg a càrrec dei una sessió de música llatina de la mà de. L'accés és gratuït i és necessària la inscripció prèvia en aquest enllaç