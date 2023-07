L'Alta Cerdanya, el destí amb èxit assegurat de Míriam Tirado i la seva família

1. Matamala i el seu llac

2. La vila fortificada de Montlluís

3. Pla de Barres, punt de partida d'infinitat d'excursions per a tots els gustos

4. La Tor de Querol, el Tren Groc i el Tyrovol

El Tren Groc és un dels grans atractius de l'Alta Cerdanya Foto: Pirineus Orientals Turisme

5. Relax als Banys de Llo

Agafar la càmper i marxar uns dies amb la família és una de les activitats amb què més gaudeix la periodista i consultora de criança conscient. Juntament amb el seu company i les seves dues filles, ha recorregut Catalunya i part de l'estranger, i això li ha permès descobrir indrets que s'han acabat convertint en destins on fer-hi una escapada obligatòria, com a mínim un cop l'any.Un d'ells és l'(la Cerdanya francesa, que n'hi diuen alguns), una zona ideal per anar-hi amb canalla però també per passar uns dies de desconnexió lluny del frenetisme de les grans ciutats . La bellesa delsque la rodegen i la possibilitat de practicar-hi esports de tot tipus és el que aquesta experta en maternitat, paternitat i criança, més valora.Voleu saber les propostes que ens fa per gaudir d'aquest indret de la Catalunya Nord? Som-hi!Sempre que viatgen fins a la Cerdanya francesa, la Míriam i la seva família s'instal·len al petit poble de, un municipi a 1.500 metres sobre el mar que forma part de la comarca del, a la Catalunya Nord. Laque s'hi respira i la seva excel·lent ubicació (està relativament a prop de tots els llocs susceptibles de ser visitats), fan que sigui el candidat ideal a fer el paper de campament base.Es tracta d'un pintoresc poblet d'uns tres-cents habitants que, tot i passar-hi el riu Aude pel mig, concentra la major part de serveis i elements patrimonials en una mateixa banda, l'esquerra, que és on hi reposa l'(segles XVII-XVIII). És precisament al voltant d'aquest temple religiós on hi ha més ambient i on s'hi troben la majoria de cases.FOTO PROPOSTA 1El que els agrada fer a la tribu de la Míriam quan són allà és anar fins al llac (a dos quilòmetres del centre) i gaudir de totes les activitats que s'hi despleguen: des d'anar enfins a vorejar els senders que el rodegen en, passant per atrevir-se amb un dels quinze recorreguts que ofereix el, amb tirolines, ponts de mico, punts d'escalada o laberints naturals. Ah! Per cert! Sabíeu que on ara hi ha el llac de Matamala, antigament hi havia hagut un poble que es deiaque data de l'edat mitjana?Trobareu més informació de Matamala i el seu llac, en aquest enllaç . Si voleu saber més coses sobre el parc d'aventures Els Angles, premeu aquí El primer cop que van visitarvan quedar meravellats, no només per laque el presideix, sinó per la sensació d'haver viatjat quatre segles enrere, just en el moment en què, arran del(1659), part de Catalunya va ser entregada a França per posar fi a la(1618-1648). De fet, aquesta petita vila de cent-cinquanta habitants va ser l'emplaçament que l'enginyer militarva escollir per a construir-hi unaque defensés les noves fronteres fixades pel Tractat.Ubicada a 1600 metres d'altitud, aquesta fortalesa va ser declarada, l'any 2008,per la Unesco, juntament amb dotze fortificacions més dissenyades per Vauban. Tal com la mateixa Míriam explica, la ciutadella de Montlluís és, a dia d'avui, una. És per això que per a visitar-la s'ha de demanar hora a l'Oficina de Turisme del municipi.FOTO PROPOSTA 2Més enllà d'aquest atractiu patrimonial indiscutible, Montlluís també és conegut per albergar el, un invent projectat pel químicque buscava conèixer, a través de la fundació de minerals, quins materials resistien a altes temperatures i quins no. Actualment, el forn solar de Montlluís està protegit per l'Estat francès en clau de, i tothom que ho desitgi el pot visitar.Una de les activitats que la consultora de criança conscient recomana fer en família és l'anomenada, una passejada de mitja hora per l'entorn natural de la vila que és ideal per observar i sentir el refilar dels ocells de la zona. Es tracta d'un recorregut emparat per laque van crear els alumnes de primària de l'escola de Montlluís.Trobareu més informació de Montlluís i els seus atractius en aquest enllaç L'afició per l'és compartida, a ca la Míriam. Sobretot si es practica a l'i en. És per això que quan pugen fins a l'Alta Cerdanya, ja saben que algun dia o altre s'hauran de calçar les. De rutes pelsn'han fet un munt, i moltes d'elles amb un punt de partida comú: el, un indret situat dintre del terme municipal deque s’ha convertit en la meca dels amants delFOTO PROPOSTA 3El que acostumen a fer és aparcar a la vora de Le Petit Canada -un càmping envoltat d'avets i solcat pel riu Têt- i , des d'allà, començar l'excursió, més exigent o menys segons el que els vingui de gust. I és que de caminades per fer n'hi ha! Una de les predilectes de la família Tirado és la que transcorre pelsque envolten el, amb el de lacom a principal atractiu. A vegades fan la volta sencera, i d'altres, la complementen amb l'ascens a aquesta mítica muntanya de pràcticamentTrobareu més informació del Pla de Barres i del llac de la Bollosa i el seu entorn en aquest enllaç Tot i que fins que no es va posar en marxa el-a començaments del segle XX- lano era gaire visitat pels turistes, la Míriam i la seva tropa estan convençuts que si aquest petit poblet no tingués cap ferrocarril, el visitarien igualment. De fet, és el que fan la majoria de vegades que s'hi desplacen, tot i que també és cert que algun cop aprofiten l'avinentesa per enfilar-se en un dels vagons d'aquest ferrocarril tan icònic per contemplar, des d'una, la bellesa dels Pirineus Orientals. I és que es tracta d'una activitat d'allò més suculenta, per a la canalla: ¿qui rebutjaria pujar en un tren llampant que sembla tret d'un conte per gaudir de lai laa vista d'ocell?I parlant de trens... Sabíeu que l'estació del poble té unes peculiaritats que la fan única? Doncs sí! Primer de tot, perquè és fronterera i, per tant,; segon, perquè és la(la del Tren Groc, la que va a Barcelona i la que arriba fins a Tolosa/París); tercer, perquè cadascuna d'aquestes tres línies té, i quart, perquè cadascuna de les línies es nodreix d'unaFOTO PROPOSTA 4Si bé és cert que el nucli poblacional de la Tor de Querol és d'allò més pintoresc (amb l'del segle XVIII com a protagonista), també cal dir que es visita en poca estona. És per això que el que fa sovint la família de la Míriam és agafar la bicicleta i pedalar per l'entorn natural de la zona o enfilar deu minuts carretera amunt fins arribar al, el parc demés gran dels Pirineus, amb instal·lacions pensades perquè tant grans com petits puguin posar l'al límit.Trobareu més informació de la Tor de Querol en aquest enllaç . Si teniu ganes de conèixer més a fons el Tren Groc, podeu prémer aquí Sigui el moment de l'any que sigui, sempre ve de gust gaudir del plaer del dolce fare niente, que en diuen els italians. Parlem d'aquelles estones tan necessàries i guaridores en les quals l'únic que cal és respirar iper la mateixa naturalesa. En el cas de la família de la Míriam, un dels millors plans per aconseguir aquestés anant als, un petita mitja hora escassa de Matamala -direcció Catalunya- que compta amb, totes elles amb l'com a principal protagonista. El seu alt contingut en sofre la converteix en una gran aliada per combatreFOTO PROPOSTA 5L'aigua que banya les piscines termals de Lló està. Així mateix, les instal·lacions compten amb una, un, un rierol d'i una. A banda, l'equipament també ofereix. Pel que fa a la Míriam, ella i els seus s'hi acostumen a deixar caure després d'una jornada intensa d'activitat, per recuperar-se,i potenciar undurant la nit.Tot el que et cal saber dels Banys de Llo ho trobaràs a la seva pàgina web