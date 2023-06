Manresa entra de ple a l'estiu

L'inici del Mundialet intercultural aquest passat cap de setmana al Congost o dela la plaça Major aquest dimarts són senyals inequívocs de l'. La capital del Bages desplega un programa d'activitats perquè tothom, però sobretot els més joves , no deixi de tenir entreteniment durant les caloroses jornades.Aquest dimarts ha estat el torn de l'inici de les activitats de vòlei platja sobre el gruix de sorra que camions i grues van allisar a l'interior d'un quadrat de fustes just davant l'Ajuntament. Al matí, hi juguen nois i noies d’i altres, i a la tarda s'hi disputa el XVII Torneig de vòlei platja de l’amb dues-centes persones inscrites.El proper dissabte la flamant nova regidora d'Infància i Joventut,, lliurarà els premis als equips guanyadors. Un dia abans, el divendres, s'hi farà unper a joves a partir de 12 anys. Caldrà inscripció prèvia a aquest enllaç