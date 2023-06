Dissabte engegarà un setè Festival de Titelles del Moianès que podria ser l'últim

Dissabte arrencarà la setena edició del, un festival que s'allargarà de l'1 al 30 de juliol i que farà parada a l'Estany, Sant Quirze Safaja, Castellcir, Monistrol de Calders, Moià i Calders. L'organització del certamen, l'de Calders, amb la companyiaal capdavant, ha anunciat però, que després de no trobar "una", aquesta serà la seva, si més no amb el format actual.En tot cas, aquesta edició engegarà dissabte i diumenge a, amb Putxinel·li & Tereseta deel primer dia i El peix d'or de, el segon. Totes dues actuacions es portaran a terme a les 7 de la tarda a la plaça del Monestir.El festival continuarà el següent cap de setmana a. Divendres a les 7 de la tarda al Centre Cívic Parc de l'Aigua,posarà en escena El mariner de Sant Pau. Dissabte, a la mateixa hora i lloc, larepresentarà Magicarium. Finalment, diumenge a 2/4 d'1 del migdia, Rocamora Teatre portarà Cercant el sol.agafarà el relleu. El divendres 14 de juliol a les 7 a la plaça de l'Era es podrà veure Contes de binomi de Binixiflat Teatre de Titelles. L'endemà, a la mateixa hora però al Casal Municipal, Rocamora Teatre escenificarà Jugues? O la meravella de jugar, fent volar la imaginació. Diumenge, l'actuació es traslladarà aon l'Espai Cultural les Faixes acollirà a les 7 de la tarda Solista de Rocamora Teatre.El divendres 21 de juliol, el festival arribarà a, on la plaça de l'Església està l'escenari, a les 7 de la tarda, de Les meravelles de l'Orient de la. El dissabte, també a les 7, però al Pavelló Municipal,representarà En Pau el gegant.El darrer cap de setmana del mes, el festival tornarà als seus orígens, a. Divendres, a les 7 de la tarda, al Centra Cívic, lamostrarà el seu Pols d'estrelles o com la Nawal va decidir néixer. L'endemà dissabte, 29 de juliol, a les 10 de la nit i a la plaça Major,interpretarà Nymio, teatre digital. El certamen de 2023 posarà punt i final diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cívic, amb Oliu, el petit llenyataire, de la companyia local Rocamora Teatre.