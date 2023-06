UManresa completa la implantació de l'avaluació de competències de l'estudiantat d'Infermeria

Informe individualitzat

Les instal·lacions del(CISARC) d'han acollit durant el mes de juny les proves de la tercera edició de l'(ACOE). Aquestes proves s'adrecen a l'i tenen com a objectiu avaluar l'adquisició de competències.Aquesta ha estat la primera vegada que hi participavend'infermeria, ja que fins ara només s'havien realitzat amb estudiantat de segon. D'aquesta manera s'ha completat la implantació d'aquesta avaluació i l'alumnat de quart ha pogut ser conscient de lades que va participar en la primera avaluació quan era a segon curs del grau. Com en l'anterior edició, l'estudiantat, un total de 179 persones, ha hagut d'enfrontar-se a deu escenaris i situacions.La realització de les ACOE va acompanyada d'una gran complexitat i requereix de la intervenció de prop de quaranra persones entredel CISARC, docents, coordinadors i persones del departament de sistemes de la. Les proves es desenvolupen simultàniament en rodes de deu estudiants. Tant en el cas de l'estudiantat de segon com en el de quart, les diferents situacions i escenaris estan dissenyades amb l'objectiu derelacionats amb el treball en equip i la relació interprofessional, la comunicació amb l'usuari, la seguretat de les persones, els procediments i els protocols, el procés de cures i qüestions d'ètica, valors i aspectes legals. En el cas de l'alumnat de quart, la majoria han valorat l'experiència com a, ja que els ha permès veure que han evolucionat en coneixements i que això els ha permès afrontar les situacions amb més seguretat.Tot l'alumnat que ha participat en aquesta edició de les ACOE rebrà unamb els resultats de la prova per saber quines de les habilitats i competències dominen i en quines han de millorar.