L'Ajuntament de Manresa confia començar a retirar les gàbies del parc Vila Closes aquest juliol

Un parc "més diàfan i amable"

L'confia començar a retirar les estructures metàl·liques delde laaquest mateix mes de juliol. L'obra ja ha estat adjudicada i queda nomésamb l'empresa encarregada de portar a terme la intervenció. Si la signatura del contracte s'endarrerís, l'inici de l'actuació ja se situaria al mes de setembre.Després de 10 anys de múltiples reivindicacions veïnals i incontables reunions amb l'Ajuntament de Manresa, lai l'Associació de Veïns (AVV) del barri en qüestió van aconseguir el passat mes de febrer treure's l'"espina clavada" d'aconseguir un. Des que l'any 2009 el govern d'aleshores -capitanejat pel PSC- va donar per acabades les obres del nou parc Vila Closes (en homenatge al pintor manresà traspassat l'any 2005 i veí del barri de tota la vida), que els veïns de la zona no van parar de reclamar la retirada de lesque el presideixen; unes estructures que, a priori, havien de quedarperò que en la majoria de casos segueixen igual d'ermes que el primer dia. Unes estructures que van portar a malanomenar l'espai com elEntre aquest 2023 i començaments del 2024, però, el parc s'haurà renovat per complet després que el passat equip de govern incorporés en els pressupostos d'aquest any unaper retirar les gàbies iamb molta més presència de. "Ha estat un procés de reflexió conjunt amb la Comissió i l'Associació de Veïns que ha arribat a bon port i que s'aprovarà la setmana vinent per junta de govern", celebravaen la roda de premsa del passat mes de febrer. Després de la licitació i adjudicació de les obres, es preveu que de cara a finals d'any o inicis del proper el nou parc sigui ja una realitat.Arran d'un conveni signat l'abril del 2011 entre la Comissió i l'Ajuntament de canvis i millores al voltant del parc, el calendari d'actuacions s'havia de dur a terme en tres fases. La primera, que va concloure l'any 2013, va consistir en lametàl·liques i en la millora de la seguretat. La segona va donar-se per finalitzada l'agost del 2014 i es va centrar ena través d'escales, en delimitar els murs amb baranes, en arranjar la font, en ampliar l'arbrat i en retirar les llambordes que hi havia. Aquesta darrera actuació, però, va provocar que elque hauria permès fer créixer vegetació on abans hi havia ciment, s'espatllés. Com a conseqüència, al llarg dels darrers vuit anys i mig, aquest segment s'ha convertit en una superfície terrosa sense verd per enlloc.Pel que fa a la tercera fase, que era la que preveia dir l'adeu definitiu a les gàbies, va quedar incomplerta. El govern s'havia compromès a incloure en l'de 2016 un pressupost de 135.000 euros perquè això fos possible, però no ho va acabar fent. Això va provocar l'que, després d'aconseguir una primera moguda de fitxa el 2018 en què es van destinar 35.000 euros per arreglar els espais degradats de l'entorn de la font i per instal·lar nous, l'any 2021 va aconseguir fites més clares: el govern es comprometia ala situació.Segons va explicar l'anterior regidor de Projectes Urbans i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa,, a banda de retirar les gàbies on la vegetació no ha reeixit "també durem a terme altres actuacions que creiem que el parc Vila Closes es mereix". Per començar, l', ja que "el que hi ha ara penja justament de les estructures metàl·liques que traurem". Aquest, comenta, consistirà en "una sèrie de bàculs repartits per tot l'espai, que aportaran una".Pel que fa a laque hi ha actualment, "la retirarem i n'hi posarem una de, que és un material una mica més resistent que el que hi havia fins ara, i que també pintarem". L'altra meitat del parc (que és on hi havia les llambordes i on ara hi ha terra), serà una zona verda: "tornarem ai hi replantarem". En aquest sentit, es retiraran els prop de vintque encara hi ha, i se'n col·locaran de vius.Per acabar, les actuacions també contemplenperquè no s'hi puguin deixar els gossos deslligats, i substituir aquello reparar-lo en cas que estigui malmès. Tot plegat, amb la intenció de convertir el parc en un emplaçament "més amable i diàfan" per a la ciutadania.