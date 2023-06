ProManresa presenta la nova oferta de cursos de formació per al mes de juliol

Cursos programats

Competències: Resiliència i flexibilitat per a emprenedors

WordPress No-Code. Aprèn a fer una web sense programació

L'Ajuntament de Manresa, a través de, ofereix el pròxim mes de juliol diversos cursos adreçats aamb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.Aquest mes la formació programada està adreçada especialment a millorar competències comdels emprenedores i aprendre el sistema de gestió de contingutsDivendres 7 de juliol de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)És un taller totalment pràctic basat en tècniques terapèutiques i de coaching emocional, que se centrarà en el cos com a eina d'expressió i comunicació. Es treballaran competències com la resiliència i la flexibilitat, per tal d'aprendre a fer front, amb determinació, a situacions imprevistes i a canvis en el nostre dia a dia.Dimarts 11 de juliol i dijous 13 de juliol de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)En aquestes sessions s'explicarà el sistema de gestió de continguts web WordPress, per tal que emprenedors i empresaris de qualsevol sector, puguin construir, modificar i mantenir la seva pàgina web d'una forma senzilla i sense haver de tenir formació tècnica al respecte.Durant aquest mes de juliol, també hi ha la possibilitat de fer diversos cursos de formació específica per a persones emprenedores:una setmana en format presencial i l'altra on-line (alternativament);on-line;on-line, ion-line.El formulari d'inscripció és únic i en el mateix es poden marcar els diferents cursos en els quals s'estigui interessat i formalitzar la inscripció.Tota la formació és subvencionada per lai l'