Martinas Geben renova amb el Baxi Manresa

Nou moviment delde cara a la temporada 2023-24., pivot lituà que va ser un dels artífexs de la salvació de l'equip bagenc, ha acceptat l'oferta de renovació i seguirà una temporada més alGeben, 28 anys i 2,08 metres d'alçada, va arribar al Baxi Manresa el mes de desembre després de mesos de cerca d'un El bàltic va debutar contra el Surne Bilbao el 17 de desembre de l'any passat i va anotar sis punts i va capturar quatre rebots en una estrena que va ser prometedora. Ben aviat, va incrementar el seu rendiment i va formar una interessant parella amb, un altre dels jugadors clau de la permanència del Baxi Manresa a laEl lituà va ser un dels jugadors més destacats en la victòria dels bagencs a la pista del Breogan el dia que el Baxi Manresa va. Geben va sumar divuit punts i va capturar tretze rebots dels quals nou van ser en atac. Elrau en el fet que ho va aconseguir jugant menys de 20 minuts. També va ser nomenat millor jugador de la catorzena jornada juntament amb el madridistaEl Baxi Manresa té en aquests moments set jugadors amb contracte comptant Geben. Els altres són. No és segur, però, que Harding continuï. El club manresà té opció de renovar per un any