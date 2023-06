Conxita Pladellorens, nova delegada del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica al Bages, Berguedà i Anoia

La bagencaserà la nova delegada delal Bages, el Berguedà i l'Anoia durant els propers quatre anys. Pladellorens formava part de la candidatura de, qui ha pres possessió del càrrec aquest dimarts, després d'imposar-se en les eleccions celebrades el passat 13 de juny en obtenir el 54'4% dels vots emesos.En el seu discurs de presa de possessió, Ventura va destacar tres aspectes clau de la nova Junta: la voluntat "d', per destacar el paper imprescindible dels arquitectes tècnics en el procés constructiu"; que "per primer cop tenim una", culminació d'un procés iniciat al primer mandat amb voluntat de visualitzar el paper de les dones a la professió; i que "és una Junta jove", on l'edat mitjana dels seus membres ha passat a ser de 40 anys.Per la seva banda, Pladellorens assegura que “des de la delegació treballarem peri liderar els canvis i l'evolució del sector a les nostres comarques, sempre amb innovació constant, connectats amb totes les administracions.”Ventura ha recordat també que el seu primer mandat ha vingut marcat especialment per "posar en valor el paper que juga l'en el gran projecte de país que és la rehabilitació energètica".També formen part de la Junta entrant(vicepresident),(secretari),(tresorera) i(comptador), com a principals càrrecs.els següents vocals: Bega Clavero, Josep Lluís Sala (delegat alvalles Oriental), Núria Sauleda (delegada al Maresme), Meritxell Bosch (delegada a l'Alt Penedès Garraf), Vanessa Ballester (delegada del Vallès Occidental) i David Mercader (repeteix com a delegat a Osona) Com a suplents els acompanyen Rafael Capdevila, Joan Carles Batanés i Pere Mora Juvinyà.Les eleccions van tenir una participació del, increment de 13 punts més que les anteriors. Els col·legiats i les col·legiades han pogut votar per primera vegada per mitjans telemàtics, de forma presencial a les seus del Col·legi o de forma remota.