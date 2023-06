El navarclí Nil Garrido torna al CE Manresa

Elha anunciat aquest dimecres el seu primer fitxatge per a la temporada 2023-24. Es tracta del migcampista navarclí de 22 anys,, que torna a Manresa després d'una temporada jugant amb el CF Pobla de Mafumet deEl bagenc va arribar la primera vegada al Congost la temporada 2021-22 procedent de les categories inferiors del Betis , i va formar part de l'equip que va aconseguir l'històric ascens a Segona RFEF Durant aquesta darrera temporada al CF Pobla de Mafumet, s'ha entrenat regularment amb elde, equip al qual està vinculat, i fins i tot ha estat convocat per aamb els de la capital, tot i que no ha arribat a saltar al terreny de joc.