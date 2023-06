Aquest dijous comença la Universitat Catalana d'Estiu Manresa

Actes de lliure accés

Coral Sant Jordi

Aquest dijous a les 9 del matí laengegarà la seva cinquena edició a. Lesen línia es poden comprar fins dimecres a mitjanit. A partir de dijous i fins dissabte també es podran comprar físicament a les taquilles de la UCE, al mateixon tindran lloc totes les activitats.Elgeneral d'un dia és de 10 euros, de dos dies 15 euros i el paquet complet pels tres dies és de 20 euros. Totes les entrades seran sense numerar, per la qual cosa cal ser-hi amb l'antelació suficient per poder triar seient.Es pot consultar el programa complet de la UCE Manresa i fer les inscripcions en aquest enllaç Dijous 29 de juny (18.30 h): Taula rodona El cinema (en) català en el món globalitzat, amb(directora, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català),(productor, director general de Mediapro) i, com a moderador,(crític de cinema, El Temps).Divendres 30 de juny (18.30 h): Taula rodona Les possibilitats de conjuntar turisme i restauració: Experiències concretes, amb(cuinera, La Semproniana),(Fundació Alícia),(sommelier a Bodegues Roqueta) i, com a moderadora,(directora de la revista Cuina).Dissabte 1 de juliol (12 h): Taula rodona Viure políticament després del règim del 155 amb(escriptor),(director i presentador del programa Més 324 a Televisió de Catalunya) i, com a moderador,(periodista, El Món).En el marc del nou curs de la Universitat Catalana d'Estiu, s'oferirà un concert a càrrec de la, que interpretarà Cançons amb història alde Manresa. El concert repassarà les peces més emblemàtiques interpretades per la coral per commemorar els seus 75 anys. L'accés és lliure. Cal reservar les invitacions en aquest enllaç