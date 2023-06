Esglai a Castelltallat per una columna de fum en una zona de difícil accés

Set dotacions terrestres i un helicòpter delss'han activat aquest dilluns al vespre per unaen una zona de vegetació forestal de difícil accés a la serra de, en terme de. Sobre el terreny també hi actuen unitats de lesL'avís de la columna de fum ha arribat poc abans de 2/4 de 9 del vespre. Un cop han arribat a lloc, els Bombers han comprovat que l'incendii que. Tot i així, una hora més tard es treballa per. L'helicòpter ha tornat a la base quan el cel ha enfosquit.