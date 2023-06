Els treballadors de Correus Manresa, en peu de guerra per la calor a l'oficina

Representants de ladehan exigit a la direcció general del servei que apliqui de manera immediata el protocol d'actuació davant de situacions climatològiques adverses i que repari de manera immediata elsde l'que, segons asseguren, porten mesosde manera òptima.Els treballadors de la capital del Bages expliquen que a les instal·lacions de Correus de Manresa es treballa ensense que des de la direcció no s'actuï per reparar els aires condicionats.En la nota que han adreçat a la gerència de Correus a Barcelona, la CGT ha avisat que si no actua de manera immediata adoptaran "les".