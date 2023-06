Marta Muixí acaricia el podi al Trail 100 Andorra by UTMB

La veïna de Rajadellcontinua acumulant èxits aquest 2023 i suma una brillant quarta posició en una cursa del prestigiós circuiten la prova disputada aquest cap de setmana a. Coincidint amb la nit més curta de l'any, Andorra ha acollit el Trail 100de 108 kilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu, on la corredora bagenca tenia un dels objectius de la temporada.Ja de sortida Marta Muixí ha format part del grup capdavanter d'una cursa que ha dominat clarament l'austríacade principi a fi batent el rècord de la prova amb un crono de 17h13'03". La corredora de Collbaix-Celler el Molí ha realitzat una cursa molt regular tot i patir un esquinç al turmell en el primer terç del recorregut, i ha anat guanyant posicions durant tota la prova, arribant a situar-se en segona posició a falta de 35 kilòmetres de l'arribada. En un final de cursa vibrant i amb moltes alternatives, coincidint amb l'entrada de la nit, la xinesaha pogut mantenir el ritme i ha arribat segona a Ordino amb 18h44'47". El podi l'ha completat la hongaresaamb 18h49'51". Marta Muixí s'ha hagut de conformar amb la quarta posició entrant a menys de dos minuts de la tercera classificada. En categoria masculina la cursa va ser molt disputada amb triomf compartit del nord-americài el suísamb 13h36'38".va ser tercer a 13 minuts.El Trail 100 Andorra by UTMB recorria bona part del país delspassant per llocs tan emblemàtics com el Parc central d', el nouo el port d', alhora que coronava, fins i tot, el, sostre d'Andorra, amb 2.943 metres. La forta calor i l'exigència del recorregut va fer que tan sols 397 corredors dels 624 que van prendre la sortida a trenc d'alba a Ordino poguessin creuar la línia d'arribada, amb una taxa d'abandonament del 36%.La temporada de Marta Muixí a hores d'ara es pot considerar més que notable, ja que va arrancar amb una gran onzena posició a lade 128 kilòmetres i es va penjar el bronze en l'estatal per autonomies amb la selecció catalana de Curses de Muntanya a la. El proper objectiu de la rajadellenca serà l'de finals de setembre que recorre les serres del Cadí i el Moixeró, al Berguedà.