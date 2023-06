El judoka d'Esport7 Guillem Lozano, novè al Campionat d'Europa cadet

El judoka d'i del Centre de Tecnificació de Bages i Moianèsha finalitzat novè a la categoria de -90kg alque s'ha celebrat aquest dissabte a la localitat portuguesa d'Guillem Lozano va vèncer el primer combat davant del greci va guanyar el segon contra, de Croàcia. A quarts de final, però, el santfruitosenc va caure davant el georgiài en el primer combat de repesca també va perdre contra l'holandèsLozano, que ha participat en el Campionat convocat per la selecció espanyola, va arribar just a la competició, ja que sortia d'unaque no li ha permès estar al 100%.