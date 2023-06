La Fàbrica Nova i la Fàbrica dels Panyos, tema central de l'Hora del Pati del Col·legi d'Arquitectes

La seu delorganitza una nova edició de l'amb un debat sobre lai la. Hi participaran professionals dei serà aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la, seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.L'arquitecteintervindrà per parlar sobre la Fàbrica Nova i els arquitectesho faran sobre la Fàbrica del Panyos, amb l'objectiu de crear un debat interessant a l'entorn d'aquests dos edificis emblemàtics de la ciutat deL'acte servirà per donar la benvinguda a l'estiu i gaudir d'un entorn com el pati de la Casa Lluvià, on des de fa unes setmanes s'ha obert l'espai, que ofereix concerts i terrassa durant tot l'estiu.Per gaudir delque oferirà l'espai Glaç Wine aquest dijous cal fer inscripció prèvia a aquest enllaç