La nova unitat de Readaptació Esportiva Integral situa el CIMETIR com a referent per als esportistes

Equip referent en medicina esportiva

Divendres es va presentar la nova unitat de, el primer espai dedins d'unes instal·lacions hospitalàries a Catalunya i que completa l'atenció dels pacients del, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació, de laAquesta nova unitat s'orienta especialment a dues tipologies de pacients:o federats que necessiten recuperar i tornar a la pràctica esportiva en les condicions òptimes després d'una cirurgia o una lesió i també a persones que practiquen esport de forma habitual, però no tenen l'acompanyament ni el suport d'un equip mèdic i volen millorar el seu rendiment.La presentació ha anat a càrrec del Dr., director de la Clínica Sant Josep, del Dr., traumatòleg i cirurgià ortopèdic del CIMETIR que també és referent de la nova unitat i ha comptat amb la participació de l'alcalde de Manresa i president del Patronat de laEl Dr. Estiarte i el Dr. Puigdellívol han coincidit a destacar que aquesta nova unitat respon a "l'evolució dels tractaments mèdics orientats als esportistes o persones que fan esport habitualment". Com explica el Dr. Estiarte, el CIMETIR va néixer per oferir una atenció integral, l'assistència i el seguiment necessari en tot el procés d'un esportista: des de la prevenció de la lesió, amb lesque es fan al, passant per l'assistència, diagnòstic, cirurgia i seguiment davant de qualsevol malaltia o lesió traumatològica". Amb la nova unitat de Readaptació Esportiva Integral, es completen els serveis del CIMETIR, ja que, com ha detallat el Dr. Estiarte, "amb aquesta ampliació dels serveis, es posa a disposició dels usuaris unque contempla tots aquells aspectes que poden influir en la recuperació i el rendiment esportiu de la persona". I és que la nova unitat ha incorporat nous especialistes i noves especialitats que donen resposta a les necessitats que els esportistes demanden, com són dietètica i nutrició, readaptació física i psicologia esportiva.El Dr. Puigdellívol ha volgut destacar un altre dels trets diferencials d'aquesta nova unitat i és, precisament, la qualitat i l'experiència de l'equip que en forma part. La nova unitat està liderada pel fisioterapeuta i readaptador, reconegut per la seva trajectòria vinculada al primer equip del, conjuntament amb el traumatòleg Lluís Til, metge esportiu del Sports Lisboa i Benfica, i la infermera, especialitzada en l'atenció d'esportistes al CIMETIR des de fa més de 15 anys i responsable en l'aplicació de tractaments biològics.Com ha explicat el Dr.Puigdellívol, "tots ells compten amb una trajectòria vinculada a la cura i atenció d'esportistes de prestigi que els ha portat a ser referents en l'àmbit de la medicina esportiva i la".La presentació ha continuat amb una, ubicats a dins de l'edifici del CIMETIR, guiada pel fisioterapeuta Juanjo Brau, qui ha remarcat que l'acompanyament i l'atenció personalitzada durant el procés de recuperació és "essencial per evitar recaigudes d'una mateixa lesió, minimitzar el risc de noves lesions i optimitzar els temps de tornada a la pràctica esportiva".Brau també ha mostrat la tecnologia puntera que reuneix la nova unitat, que s'ha equipat amb màquines de valoració funcional que ofereixen dades d'anàlisi en temps real per testejar tots els paràmetres necessari, com poden ser, i ofereixen una visió sense precedents del rendiment de la persona.D'aquesta manera, els professionals poden avaluar el punt de readaptació en què es troba aquella persona, valorant la progressió de les càrregues de treball en diferents grups musculars, i així analitzar amb més precisió el. Amb totes aquestes dades, es poden planificar i oferir entrenaments totalment personalitzats, sempre orientats a recuperar i millorar el rendiment del pacient, segons la seva capacitat funcional i neuromuscular.A banda d'aquesta tecnologia, la nova unitat també compta ambd'alta gamma, iper aquells casos que sigui necessari tenir un diagnòstic mèdic concret abans de preparar el pla d'acció amb els fisioterapeutes i readaptadors.