Ona Dalmau, vuitena al concurs de perxa del Campionat d'Espanya sub16

L'atleta de l'ha assolit posició de finalista al concurs de perxa delque s'ha disputat a la Nucia (Marina Baixa) aquest diumenge. Dalmau ha finalitzat la prova vuitena després de superar el llistó sobre 3,01 metres.Per la seva part,s'ha quedat a tres centéssimes del bitllet per a la final dels 100 metres tanques. En eliminatòries va marcar 14"85. En semifinals 15"15. Finalment,, en 100 metres llisos amb 13"09, i, en 300 metres tanques marcant 47"73, no han pogut obtenir bitllet per a la següent fase.