Meritxell Soler: una bagenca entre kenianes a la Mitja Marató d'Hamburg

L'atleta bagencaha pujat al tercer esglaó del podi de laque s'ha disputat aquest diumenge. L'esportista de l'ha estat l'única de les cinc primeres de la prova que no era d'origen kenià.Amb una temperatura de 22°C i sobre un circuit exigent, Soler ha sabut gestionar bé l'esforç, regular bé el ritme de la prova, en què després de córrer bona part del trajecte en, al quilòmetre 17 ha atrapat la keniana, i l'ha deixat enrere en el tram final, per entrar tercera a meta.Soler ha aturat el cronòmetre en 1h11'56", en el seu camí de preparació per participar en la marató del. La cursa ha estat guanyada per l'atleta israeliana d'origen keniàamb 1h10'05". Segona ha estat la kenianaa un sol segon. Darrere de la bagenca, Janet Ruguru ha fet 1h12'19", i cinquena ha estat la també kenianaamb 1h14'49".