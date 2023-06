Súria celebra la Nit de Sant Joan amb la foguera, la lectura del manifest i una mostra cultural

va celebrar laamb l’encesa de la tradicional foguera, la lectura del manifest i una mostra de cultura local al davant de la Casa de la Vila. La festa es va iniciar amb l’arribada de la, portada per esportistes de la vila, i diferents activitats per a infants.La Flama del Canigó va arribar a Súria després d’un recorregut de 21 quilòmetres que va passar per Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Callús, portada per atletes del club esportiu Escaldats. L’encesa del peveter va anar a càrrec de l’alcalde, que també va llegir el manifest d’enguany.En el manifest, escrit per l’exconseller de Cultura de la Generalitat, es destaca el valor simbòlic de la Flama del Canigó i de la festa de Sant Joan, que "ens relliga amb tota la", amb la nostra història i amb els valors d’una cultura "que no separa, sinó que ens agermana".Per la seva banda, la nova regidora de Festes,, va agrair la participació de totes les persones que fan possible la celebració de la nit de Sant Joan i "el manteniment actiu de les nostres tradicions". En l’acte també van participar altres membres de la Corporació Municipal.Les actuacions de la nit de Sant Joan a Súria van anar a càrrec de. Els, que simbolitzen els quatre elements, van fer la seva tradicional ballada amb la música interpretada per la. La festa va acabar amb una ballada de sardanes i l’encesa de la foguera.El programa d’actes de la nit de Sant Joan a Súria, organitzat per Trabucaires del Tro Gros i Ajuntament de Súria, es va iniciar amb jocs infantils, coordinats per l’. Altres entitats participants en la festa van ser el, que es va encarregar del repartiment de coca i mistela, i l’(ADF) Defensors del Bosc.