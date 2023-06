Andreu Claret omple la biblioteca de Súria amb la seva novel·la «París érem nosaltres»

L'escriptor i periodistava protagonitzar el passat dimecres una sessió especial delde laa l'entorn de la seva darrera novel·la París érem nosaltres, estretament vinculada amb. L'acte va omplir la Biblioteca i va anar precedit per una sessió dea càrrec de l'autor.La tertúlia del Club de Lectura, conduïda per, va posar de relleu la necessitat de conèixer episodis poc coneguts o amagats del passat per intentar reconciliar-se amb la pròpia història i no repetir antics errors personals o col·lectius.La novel·la París érem nosaltres recorda la trajectòria personal del, el polític, empresari i activista surienc(Súria, 1908-Barcelona, 2005) i el seu entorn familiar, social i històric. L'obra, guanyadora del darrer, va ser presentada el passat 29 d'abril en un emotiu acte de retrobament de la família Claret amb Súria.En la sessió del Club de Lectura de la Biblioteca, l'autor de París érem nosaltres va explicar que aquesta és una novel·la "" que les seves anteriors. Per la seva banda, Ramon Garcia va destacar que l'obra descriu "una història que és molt propera a la gent de Súria", amb nombroses referències relacionades amb la vila.Segons Andreu Claret, l'apassionant vida del seu pare reflecteix l'experiència d'unaque es va haver de sobreposar a l'ensorrament de les sevesper l'esclat de la guerra civil i de la segona guerra mundial.El record dels trencaments provocats per aquestes dues guerres i lavan ser dos dels eixos destacats de la tertúlia sobre la novel·la. Andreu Claret va dir a les persones assistents que "hem de desenterrar la memòria" per tal de trencar el silenci que encara envolta molts fets del nostre passat.Fins al proper 30 de juny, la Biblioteca Pública acull l'exposició Memòria Claret, amb documents sobre Andreu Claret i Casadesús i el seu germà, que va ser alcalde de Súria l'any 1934 i durant el període 1936-38. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.00 h, i els dijous, també de 10.00 a 13.00 h.