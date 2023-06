El Parc de la Séquia lliura a la Casa del Sord els prop de 2.000 euros recaptats per la Transéquia

El, entitat organitzadora de la, ha lliurat 1.966 euros a l'(CASMACS), aportats pels participants de la Transéquia d'enguany. Alhora ambdues entitats han signat un conveni per fer més accessibles els equipaments del Parc de la Séquia, que han anomenat Cultura inclusiva.Des de l'any 2018, cada edició de la Transéquia ha col·laborat amb un projecte solidari, seleccionat entre les entitats delque desenvolupen projectes socials i al que es destina l'euro solidari que els participants de la Transéquia aporten en el moment de la inscripció.El projecte solidari de la 39a edició de la Transéquia, celebrada el passat 5 de març, es va destinar al projectede l'Associació Casa Social del sord de Manresa i Comarques ().L'euro solidari de la Transéquia 2023 permetrà a CASMACS establir recursos i serveis per a la comunicació i interpretació enen els serveis de salut que permet que les persones amb dificultat de comunicació puguin ser ateses amb bones condicions i així evitar angoixes innecessàries.Amb la signatura del conveni el Parc de la Séquia comença un projecte anomenatamb la col·laboració de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS).Aquest projecte té com a objectius fomentar la inclusió de persones sordes en projectes de, facilitar l'accessibilitat en llengua de signes i, fomentar la difusió de la llengua de signes entre les persones oïdores.Entre d'altres, es preveu la realització per part de CASMACS de laen llengua de signes de les activitats del Parc de la Séquia, la informació mitjançant vídeos signats sobre els espais i activitats del Parc de la Séquia, la formació en llengua de signes bàsicadel Parc de la Séquia i sota demanda, aportar informació accesible de les activitats del Parc de la Séquia, i la difusió de les activitats als diversos col·lectius de persones sordes.El projecte Cultura inclusiva és un pas més en l'aposta per millorar la inclusivitat dels equipaments que gestiona el Parc de la Séquia: el, el, lai el centre d'informació