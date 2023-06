Les estades de pràctiques cobreixen el 70% del cost dels estudis d'ADE d'UManresa

Un grau connectat amb el món empresarial

L'estudiantat del grau en(ADE) de la Facultat de Ciències Socials d'pot fer front a gairebé el 70% del cost de la matrícula amb les. Els 42 estudiants que han fet pràctiques durant el curs 2022-2023 han cobrat una mitjana de 3.591 euros, una quantitat que representa el. A banda d'aquests ingressos, alguns estudiants també han accedit a ajuts i a beques tant de la Universitat com del Ministeri que fan que els ingressos siguin encara superiors i se situïn en una forquilla d'entre els 5.400 i els 8.400 euros. En alguns casos, la suma d'aquests imports ha permès fer front a la totalitat de la matrícula i, fins i tot, disposar d'La possibilitat de compaginar els estudis amb les pràctiques en empreses representa una millora en la preparació de l'estudiantat. A més, representen una important via d', que en el cas de les persones titulades en ADE a UManresa és del 100% segons els darrers informes d'inserció laboral de la Universitat.El curs 2023-2024 farà deu anys que els estudis d'd'UManresa van posar en marxa el programa. Aquest és un programa dissenyat per afavorir el contacte entre l'alumnat i el món empresarial i per fomentar l'aprenentatge pràctic com a complement de la formació teòrica que s'imparteix a la universitat. El Prèmium dona un valor afegir als estudis d'ADE, ja que incloudurant tota la durada dels estudis i estades de pràctiques remunerades en empreses col·laboradores del programa a partir de segon curs. En aquests moments ja són 46 les empreses que col·laboren amb els estudis d'ADE en aquest programa.Aquest és un dels exemples de la connexió entre universitat i el món empresarial, un dels trets que defineixen els estudis d'empresa que s'imparteixen a UManresa. A banda del programa Prèmium, els estudis treballen amb empreses del territori treballant l'estudi de, resolenti oferinti d'actualització als. Es tracta que existeixi una total permeabilitat entre universitat i empresa.L'èxit d'aquest model ha fet que lade Manresa opti per replicar-lo al nouque es posarà en marxa durant el curs 2023-2024.