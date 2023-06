Arriba a Manresa el cicle Mirades del COAC per posar en valor les dones a l'arquitectura

és el nom del cicle organitzat pelde ladel(COAC) i que arriba aamb una trobada amb professionals de l'estudi, un think tank de Barcelona que ajuda empreses, governs, ciutats, organitzacions internacionals i institucions de recerca a fer front a nous reptes.L'objectiu d'aquest cicle és posar en valor lesen l'àmbit dei oferir un espai de trobada per estimular idees, compartir experiències i consolidar les propostes que es vagin generant.La sessió a Manresa serà el dimecres 28 de juny, a les 5 de la tarda, a la seu del COAC (). Hi participaran les arquitectes, de 300.000 km/s, una reconeguda empresa que desenvolupa avaluacions, estratègies, plans, polítiques i normatives utilitzant el coneixement proporcionat per la ciutadania i per les dades. Utilitza noves metodologies d'anàlisi espacial, cartografia i visualització de dades, que transforma en eines, observatoris i que ajuden a governs, ciutats i empreses a prendre les millors decisions.Al llarg de l'any s'aniran programant noves sessions d'aquest cicle -que es va estrenar a Vic- al territori de la Demarcació Comarques Centrals, que inclou el, l', eli el