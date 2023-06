Els Mossos denuncien Coco Village per permetre l'accés a la sala a menors de 16 anys

Elshan denunciat la sala d'oci nocturn de Sant Fruitós de Bages, a l'antiga Menfis, per permetre l'entrada al local de. En una inspecció que va portar a terme lael passat cap de setmana, la localitzar 29 joves menors de 16 anys i van obrir expedient a la sala.Agents dels Mossos d'Esquadra de lesvan efectuar el 16 i 17 de juny, a tot el territori català, una campanya d'per controlar els aforaments i evitar la presència de menors d'edat dins dels establiments. Es van inspeccionar divuit locals d'oci, dos a cada regió policial.Amb aquesta campanya nacional, la policia administrativa dels Mossos d'Esquadra consolida dos dels objectius fixats al2023: el control de l'aforament i el control de menors dins l'àmbit de l'oci nocturn.La campanya, d'abast nacional, va estar liderada per l'amb coordinació amb les Unitats Regionals de tot el territori.En el marc d'aquestes inspeccions, els mossos van aixecar un total de 26 denúncies cinc de les quals van ser per excés d'aforament en locals situats a les regions deFinalment, els agents van denunciar a tot el territori 20per incompliment de les seves funcions, per disposar d'habilitacions caducades o per no disposar-ne.